"Леви" у серії пенальті здолали Мальорку і виграли Кубок Іспанії-2024. Це перший серйозний трофей Атлетіка за 40 років.

Кінець 40-річної "засухи" у відеоогляді матчу Атлетік – Мальорка – 1:1 (4:2 в серії пенальті)

Звичайно, 60-тисячна севільська Ла Картуха могла вмістити далеко не всіх охочих подивитися фінал. Керівництво Атлетіка запропонувало своїм вболівальникам непогану альтернативу – на полі Нуево Сан Мамеса встановили велетенські екрани з трансляцією матчу. Фанати забили 53-тисячний стадіон під зав'язку і шаленіли після перемоги улюбленців. Дехто чекав цього моменту все життя.

Атлетіку не слід надто захоплюватися святкуванням, адже попереду ще 8 турів Ла Ліги. Баски мають цілком реальні шанси вийти в ЛЧ, якої не було зі сезону 2014/15.

Último cuarto de hora en San Mamés. @relevo pic.twitter.com/OTCAlLEAq5 — Jonathan Ramos (@JoniRamos) April 6, 2024

Атлетік виграв Кубок Іспанії вперше за 40 років, здолавши Мальорку в серії пенальті