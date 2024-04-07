Атлетик выиграл Кубок Испании впервые за 40 лет, одолев Мальорку в серии пенальти
Атлетик в финальном матче за Кубок Испании-2024 одолел Мальорку. Отчет читайте на "Футбол 24".
Атлетик 24 раза завоевывал Кубок Испании, однако последний раз победить удалось в далеком 1984 году. С тех пор Бильбао проиграл шесть финалов Кубка подряд, установив рекорд турнира – причем в 2021-м "львы" проиграли два финала за две недели. А еще можно вспомнить фиаско в финале Лиги Европы-2012.
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Los tifos.- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024 г
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@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-0 | 11'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/OYmsXVlHWX
Словом, за клубом закрепился статус патологического лузера в матчах за трофей. Впрочем, история продолжает предоставлять шансы баскам – в 2024 году для победы в Кубке надо было переиграть скромную Мальорку. Так, балеарцы прошли на своем пути Жирону и Реал Сосьедад (не без скандала), однако фаворит был очевиден.
Ответственность давила на команды, поэтому дебютного момента пришлось ждать до 16-й минуты. Его создал Атлетик – это опорник Руис де Галаррета бахнул с отскока метров с 23-х. Агирресабала парировал!
¡¡¡¡UYYYYYYYYYYYY!!! ¡¡¡¡QUÉ OCASIÓN DE IÑIGO RUIZ DE GALARRETA!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Chutazo del medio del Athletic y gran parada de Greif para mandarla al saque de esquina.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-0 | 16'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/SjHx8eISU4
Мальорка ответила на 19-й, воспользовавшись обрезкой Нико Уильямса. Мурики протащил мяч к линии полукруга и нанес удар под перекладину, однако Агирресабала перевел на угловой. Он завершился еще одним корнером – и вот здесь островитяне торжествовали.
Гонсалвес принял подачу на линии штрафной и пробил с лета, удар накрыли, а Копете с добивания пробил в Агирресабалу. Подбор снова остался за Мальоркой. Раильо подхватил мяч и сбросил его Дани Родригесу, после чего произошел удар метров с 18-ти в правую девятку – Агирресабала почти не видел его. 0:1!
️ ¡¡¡¡GOOOOOOL DEL RCD MALLORCA!!! ¡¡¡¡MARCA DANI RODRÍGUEZ!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Resolvió el jugador mallorquinista tras varios rechaces en el área para batir con calma a Agirrezabala.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 20'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/dfykvtRfM5
Атлетик быстро вернул контроль над игрой, не отпуская его до самого свистка на перерыв. Что наиболее важно, подопечные Эрнесто Вальверде создавали моменты. В частности, на 31-й минуте Гурусета принял скидку и бахнул из пределов штрафной под ближнюю стойку – Грейф не спал.
¡¡?????? ?? ?????? ??? ??????!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024 г
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 31'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/jnDGCpg2GG
А на 39-й минуте Уильямс даже забил гол! Нико обыгрался с Берчиче и пробил с левого угла вратарской, но счет не изменился – офсайд.
♂️ Gol anulado al Athletic Club tras la revisión del VAR.- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 39'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/KJfh91omnp
Imágenes de la jugada analizada por el fuera de juego semiautomático.- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 40'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/JCon7z0m1u
Мальорка огрызнулась двумя стандартами, один из которых завершился выстрелом Копете метров с 10-ти. Берчиче в последний момент накрыл его.
Атлетик ответил значительно острее: на 1-й компенсированной Уильямс выскочил один на один с Грейфом, пробив из пределов вратарской – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Ну а еще через минуту Гурусета дважды стрелял с линии полукруга, направив мяч мимо левого нижнего.
¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN SEVILLA!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Descanso con esta ocasión de Nico Williams en los últimos instantes de juego.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 0-1 | 46'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/OIlxvADHbu
В итоге, отдыхать команды отправились при победном для Мальорки счете. Для басков это был очень тревожный звоночек. Начиная с 1956 года, только одна команда триумфовала в Кубка, пропустив в финале первой – это был Атлетико в 2013-м. Балеарцы же вспоминали о 2003-м году, когда удалось выиграть свой последний Кубок.
А всего через две минуты после перерыва Мальорка могла забивать во второй раз! Мурики поставил корпус в центре и запустил передачу на ход Ларину. Вивиан имел фору, но под давлением Кайла потерял мяч – канадец же пробил метров с 15-ти в правый угол. Агирресабала спас Атлетик!
Не забиваешь ты – забивают тебе. Баски подтвердили это правило на 51-й минуте. Нико Уильямс обрезался в центре и сам исправился, отобрав его. А потом произошел шикарный разрезной пас на левый край штрафной, куда врывался Сансет. Ойхан обводящим ударом переиграл Грейфа. 1:1!
️ ¡¡¡¡GOOOOOOL DEL ATHLETIC CLUB!!! ¡¡¡¡LO EMPATA OIHAN SANCET CON UN GOLAZO!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Gran pase de Nico para que el internacional la clave en la red.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 50'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/YH6AYCci5O
Счастье "львов" могло развеяться уже через две минуты, когда Мурики получил диагональ и пробил головой с нулевого угла. Мяч по высокой дуге вылетал за пределы поля, однако неожиданно нырнул в дальний угол голкипера гол – и и попал в штангу! К сожалению, этот момент стал одним из последних в основное время.
После этого вспоминается только контратака Атлетика 2-в-1, которую запорол Сансет, а также прострел Нико вдоль линии вратарской (никто не замкнул).
Qué barbaridad de jugador eres, NICO.- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 60'
@La1_tve y @MovistarFutbol #CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/y3vhYescvx
Кроме того, на 77-й с линии штрафной неплохо стрелял Берчиче. Мяч летел в правый нижний, однако Грейф спокойно взял его. В целом же, команды настроились на овертаймы.
¡¡LA TUVO YURIIIIIII!!! Pues no iba nada mal ese disparo pegadito al palo.- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 77'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/9grdzQljET
Мальорка забыла о контригре, за что едва не прилетело болезненное наказание. Атлетик на 4-й компенсированной должен был вырывать победу усилиями Вивиана – центрбек качнул форварда Мурики перед чужой штрафной (оцените красоту момента) и неожиданно зарядил под перекладину. Грейф спас балеарцев!
В конце концов, свисток арбитра отправил команды в овертаймы. В первом из них болельщики увидели всего один момент – это Муньяин пробивал со стандарта мимо левой стойки. Во втором же произошел размен голевыми моментами. Атлетик мог забивать на 112-й минуте вследствие прострела Де Маркоса, а Нико Уильямс замыкал метров с четырех. И не попал по воротам!
¡¡¡OTRA VEZ NICOOOOOO!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Gran jugada de De Marcos que le dejó un balón franco para el remate en el primer palo.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 112'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/daxwjpBbxH
Мальорка мгновенно могла наказать за расточительность. Мурики с перебинтованной головой пошел на подачу во вратарскую площадку, пробив головой в дальний нижний угол. Агирресабала спас басков! Этот момент стал последним.
¡¡Y RESPONDE MURIQI!!!- РФЭФ (@rfef) 6 апреля, 2024
Gran cabezado que despeja Agirrezabala.
@AthleticClub - @RCD_Mallorca | 1-1 | 113'
@La1_tve y @MovistarFutbol#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/EoOUwMg5zN
После этого началась серия пенальти. Тренеры по-разному настраивали команды. Хавьер Агирре собрался с ребятами и что-то весело скандировал, зарядив подопечных позитивом. Коллектив Эрнесто Вальверде, свою очередь, был серьезным – баскам было не до шуток.
Пдход "львов" сработал. Мальорка реализовала первый удар (Мурики не промахнулся), но дальнейшие выстрелы провалили (Агирресабала парировал попытку Морланеса, а Радоньич бахнул в космос). Атлетико же стрелял четко, даже если нога "ехала" при ударе. В конце концов, Беренгер поставил точку – 4:2 в серии пенальти.
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