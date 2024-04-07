Атлетик 24 раза завоевывал Кубок Испании, однако последний раз победить удалось в далеком 1984 году. С тех пор Бильбао проиграл шесть финалов Кубка подряд, установив рекорд турнира – причем в 2021-м "львы" проиграли два финала за две недели. А еще можно вспомнить фиаско в финале Лиги Европы-2012.

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Словом, за клубом закрепился статус патологического лузера в матчах за трофей. Впрочем, история продолжает предоставлять шансы баскам – в 2024 году для победы в Кубке надо было переиграть скромную Мальорку. Так, балеарцы прошли на своем пути Жирону и Реал Сосьедад (не без скандала), однако фаворит был очевиден.

Ответственность давила на команды, поэтому дебютного момента пришлось ждать до 16-й минуты. Его создал Атлетик – это опорник Руис де Галаррета бахнул с отскока метров с 23-х. Агирресабала парировал!

Мальорка ответила на 19-й, воспользовавшись обрезкой Нико Уильямса. Мурики протащил мяч к линии полукруга и нанес удар под перекладину, однако Агирресабала перевел на угловой. Он завершился еще одним корнером – и вот здесь островитяне торжествовали.

Гонсалвес принял подачу на линии штрафной и пробил с лета, удар накрыли, а Копете с добивания пробил в Агирресабалу. Подбор снова остался за Мальоркой. Раильо подхватил мяч и сбросил его Дани Родригесу, после чего произошел удар метров с 18-ти в правую девятку – Агирресабала почти не видел его. 0:1!

Атлетик быстро вернул контроль над игрой, не отпуская его до самого свистка на перерыв. Что наиболее важно, подопечные Эрнесто Вальверде создавали моменты. В частности, на 31-й минуте Гурусета принял скидку и бахнул из пределов штрафной под ближнюю стойку – Грейф не спал.

А на 39-й минуте Уильямс даже забил гол! Нико обыгрался с Берчиче и пробил с левого угла вратарской, но счет не изменился – офсайд.

Мальорка огрызнулась двумя стандартами, один из которых завершился выстрелом Копете метров с 10-ти. Берчиче в последний момент накрыл его.

Атлетик ответил значительно острее: на 1-й компенсированной Уильямс выскочил один на один с Грейфом, пробив из пределов вратарской – мяч попал во внешнюю сторону сетки! Ну а еще через минуту Гурусета дважды стрелял с линии полукруга, направив мяч мимо левого нижнего.

В итоге, отдыхать команды отправились при победном для Мальорки счете. Для басков это был очень тревожный звоночек. Начиная с 1956 года, только одна команда триумфовала в Кубка, пропустив в финале первой – это был Атлетико в 2013-м. Балеарцы же вспоминали о 2003-м году, когда удалось выиграть свой последний Кубок.

А всего через две минуты после перерыва Мальорка могла забивать во второй раз! Мурики поставил корпус в центре и запустил передачу на ход Ларину. Вивиан имел фору, но под давлением Кайла потерял мяч – канадец же пробил метров с 15-ти в правый угол. Агирресабала спас Атлетик!

Не забиваешь ты – забивают тебе. Баски подтвердили это правило на 51-й минуте. Нико Уильямс обрезался в центре и сам исправился, отобрав его. А потом произошел шикарный разрезной пас на левый край штрафной, куда врывался Сансет. Ойхан обводящим ударом переиграл Грейфа. 1:1!

Счастье "львов" могло развеяться уже через две минуты, когда Мурики получил диагональ и пробил головой с нулевого угла. Мяч по высокой дуге вылетал за пределы поля, однако неожиданно нырнул в дальний угол голкипера гол – и и попал в штангу! К сожалению, этот момент стал одним из последних в основное время.

После этого вспоминается только контратака Атлетика 2-в-1, которую запорол Сансет, а также прострел Нико вдоль линии вратарской (никто не замкнул).

Кроме того, на 77-й с линии штрафной неплохо стрелял Берчиче. Мяч летел в правый нижний, однако Грейф спокойно взял его. В целом же, команды настроились на овертаймы.

Мальорка забыла о контригре, за что едва не прилетело болезненное наказание. Атлетик на 4-й компенсированной должен был вырывать победу усилиями Вивиана – центрбек качнул форварда Мурики перед чужой штрафной (оцените красоту момента) и неожиданно зарядил под перекладину. Грейф спас балеарцев!

В конце концов, свисток арбитра отправил команды в овертаймы. В первом из них болельщики увидели всего один момент – это Муньяин пробивал со стандарта мимо левой стойки. Во втором же произошел размен голевыми моментами. Атлетик мог забивать на 112-й минуте вследствие прострела Де Маркоса, а Нико Уильямс замыкал метров с четырех. И не попал по воротам!

Мальорка мгновенно могла наказать за расточительность. Мурики с перебинтованной головой пошел на подачу во вратарскую площадку, пробив головой в дальний нижний угол. Агирресабала спас басков! Этот момент стал последним.

После этого началась серия пенальти. Тренеры по-разному настраивали команды. Хавьер Агирре собрался с ребятами и что-то весело скандировал, зарядив подопечных позитивом. Коллектив Эрнесто Вальверде, свою очередь, был серьезным – баскам было не до шуток.

Пдход "львов" сработал. Мальорка реализовала первый удар (Мурики не промахнулся), но дальнейшие выстрелы провалили (Агирресабала парировал попытку Морланеса, а Радоньич бахнул в космос). Атлетико же стрелял четко, даже если нога "ехала" при ударе. В конце концов, Беренгер поставил точку – 4:2 в серии пенальти.

Атлетик Бильбао выиграл Кубок Испании впервые с 1984 года! Только после этого улыбка появилась и на лице Эрнесто Вальверде.

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