"Мне довольно трудно ответить на этот вопрос. Я не в курсе всей ситуации, и мы все согласны с тем, что есть обстоятельства, гораздо важнее футбола, и это никогда не изменится. Такие ситуации, как война, гораздо важнее, но не мне комментировать роль господина Абрамовича, потому что мы недостаточно знаем об этом", – сказал Тухель.

Абрамович по просьбе Украины принял участие в переговорах с Россией о прекращении войны

Напомним, Роман Абрамович был вынужден передать управление Челси клубному благотворительному фонду. На пресс-конференции перед матчем Кубка Англии против Лутона Тухелю пришлось выслушать несколько вопросов, касающихся войны в Украине. В конце концов немецкий специалист не выдержал и ответил журналисту довольно резко.

"Слушай, слушай, тебе стоит прекратить! Я не политик. Хватит, ну правда! Я могу только повторить то, что уже говорил, и ужасно чувствую себя, повторяя это, потому что никогда не сталкивался с войной. Даже говоря об этом, я ужасно чувствую себя. Мне ведь очень повезло, я сижу здесь, в мирной обстановке, делаю все, что в моих силах, но вы должны перестать спрашивать меня об этом. У меня нет для вас ответов", – резюмировал Тухель.

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