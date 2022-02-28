Российский олигарх, на днях заявивший о своем уходе из Челси, стал посредником в диалоге Украины и России.

Сегодня, 28 февраля, вблизи украино-белорусской границы прошли первые переговоры по прекращению российского вооруженного вторжения в Украину. Участие в них принял Роман Абрамович. Пресс-секретарь 55-летнего миллиардера заявил, что украинская сторона сама попросила олигарха выступить посредником в диалоге, сообщает The Athletic.

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Украинский режиссер и продюсер Александр Роднянский тоже подтвердил участие Абрамовича в переговорах из-за его связей как с российской, так и с еврейской общинами в Украине. По его словам, Украина искала представителя из России, который может помочь в установлении мира. Миллиардер стал единственным, кто откликнулся на предложение.

В то же время депутат от Лейбористской партии Крис Брайант считает, что это похоже на очередную ложь со стороны России, которая всеми силами пытается избежать санкций. "Если он настолько близок к Путину, что может оказать такое влияние, если он посещал Путина на прошлой неделе, на него тоже должны быть наложены санкции", – заявил депутат.

Напомним, что недавно Абрамович объявил об уходе из Челси, но позже появилась информация, что россиянин продолжит неофициально контролировать все процессы в лондонском клубе.

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