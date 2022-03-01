"Мені досить важко відповісти на це запитання. Я не в курсі всієї ситуації, і ми всі згодні з тим, що є обставини, набагато важливіші за футбол, і це ніколи не зміниться. Такі ситуації, як війна, набагато важливіші, але не мені коментувати роль пана Абрамовича, бо ми недостатньо знаємо про це", – сказав Тухель.

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Нагадаємо, Роман Абрамович був змушений передати управління Челсі клубному благодійному фонду. На прес-конференції перед матчем Кубка Англії проти Лутона Тухелю довелося вислухати кілька питань, які стосуються війни в Україні. Зрештою, німецький фахівець не витримав і відповів журналісту доволі різко.

"Слухай, слухай, тобі варто припинити! Я не політик. Досить, ну правда! Я можу лише повторити те, що вже говорив, і жахливо почуваюся, повторюючи це, бо ніколи не стикався з війною. Навіть говорячи про це, я страшенно почуваюся. Адже мені дуже пощастило, я сиджу тут, у мирній обстановці, роблю все, що в моїх силах, але ви маєте перестати запитувати мене про це. У мене немає для вас відповідей", – резюмував Тухель.

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