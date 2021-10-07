Тебас заверил, что Роналду и Месси не влияли на стоимость телеправ Ла Лиги – функционер назвал замену суперзвездам
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, как изменилась привлекательность Ла Лиги после ухода Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Повлиял ли уход Месси и Роналду на привлекательность Ла Лиги? Мы знали, что эти игроки уйдут – или в силу возраста, или по другим причинам. Цена медиаправ на турнир не зависит от имен. Недавно в США права на показ Ла Лиги выкупили на 8 лет. Кто знает, кто будет играть в Ла Лиге через 5 лет?
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А здесь всегда были отличные футболисты. Для меня Бензема – лучшая "девятка" в Европе. На самом деле здесь нет причин для пессимизма", – отметил Тебас в интервью L’Equipe.
Напомним, Роналду ушел из Реала в 2018 году, перебравшись в Ювентус, а Месси прошлым летом покинул Барселону и присоединился к ПСЖ.
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