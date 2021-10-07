Экс-игрок Лестера, Лидса, Тоттенхэма и Барселоны Гари Линекер рассказал, кого считает фаворитом на получение престижной награды.

"Конкурентам будет сложно превзойти Месси. Он провел прекрасную первую часть сезона 2020/21, а затем выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины.

"Золотой мяч-2021": названа дата церемонии награждения

Думаю, Бензема должен быть в списке претендентов. В этом нет сомнений, я его очень уважаю", – резюмировал Линекер в интервью Marca.

Напомним, уже 8 октября будет объявлен весь список номинантов на звание лучшего игрока Европы. Церемония награждения состоится 29 ноября. В прошлом году "Золотой мяч" не вручали.

"Согласен бегать, когда Месси ходит пешком": Мбаппе – о новой иерархии в ПСЖ, конфликте с Неймаром и трансфере в Реал