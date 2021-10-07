Тебас запевнив, що Роналду та Мессі не впливали на вартість телеправ Ла Ліги – функціонер назвав заміну суперзіркам
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас зізнався, як змінилась привабливість Ла Ліги після відходу Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
"Чи вплинув відхід Мессі та Роналду на привабливість Ла Ліги? Ми знали, що ці гравці підуть – або в силу віку, або з інших причин. Ціна телеправ на турнір не залежить від імен. Нещодавно в США права на показ Ла Ліги викупили на 8 років. Хто знає, хто буде грати в Ла Лізі через 5 років?
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А тут завжди були відмінні футболісти. Для мене Бензема – найкраща "дев'ятка" в Європі. Насправді тут немає причин для песимізму", – зазначив Тебас у інтерв'ю L’Equipe.
Нагадаємо, Роналду пішов з Реала у 2018 році, перебравшись до Ювентуса, а Мессі минулого літа покинув Барселону та приєднався до ПСЖ.
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