"Чи вплинув відхід Мессі та Роналду на привабливість Ла Ліги? Ми знали, що ці гравці підуть – або в силу віку, або з інших причин. Ціна телеправ на турнір не залежить від імен. Нещодавно в США права на показ Ла Ліги викупили на 8 років. Хто знає, хто буде грати в Ла Лізі через 5 років?

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А тут завжди були відмінні футболісти. Для мене Бензема – найкраща "дев'ятка" в Європі. Насправді тут немає причин для песимізму", – зазначив Тебас у інтерв'ю L’Equipe.

Нагадаємо, Роналду пішов з Реала у 2018 році, перебравшись до Ювентуса, а Мессі минулого літа покинув Барселону та приєднався до ПСЖ.

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