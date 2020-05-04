Тебас назвал сроки возобновления Ла Лиги и озвучил социальную миссию соревнований

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возвращение к тренировкам ведущих команд королевства.

"Этот кризис оказал значительное влияние на каждого из нас. Возвращение футбола – подтверждение факта возврата общества к нормальному состоянию.

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В жизнь испанских граждан вернется знакомый и любимый элемент. Для нас самым важным является здоровье людей, поэтому мы составили подробный протокол безопасности. Пусть условия и необычные, но мы надеемся возобновить сезон в июне и завершить этим летом", – цитирует функционера официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу с 11 марта. На данный момент в Примере сыграно 27 туров.

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