toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Тебас назвал сроки возобновления Ла Лиги и озвучил социальную миссию соревнований

19:14 32 Читати українською
Тебас назвал сроки возобновления Ла Лиги и озвучил социальную миссию соревнований
Хавьер Тебас / EFE

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возвращение к тренировкам ведущих команд королевства.

"Этот кризис оказал значительное влияние на каждого из нас. Возвращение футбола – подтверждение факта возврата общества к нормальному состоянию.

Заговор басков – Атлетик и Реал Сосьедад сформировали странное требование на финал Кубка Испании

В жизнь испанских граждан вернется знакомый и любимый элемент. Для нас самым важным является здоровье людей, поэтому мы составили подробный протокол безопасности. Пусть условия и необычные, но мы надеемся возобновить сезон в июне и завершить этим летом", – цитирует функционера официальный сайт Ла Лиги.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу с 11 марта. На данный момент в Примере сыграно 27 туров.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Жерсон Родригес не хочет возвращаться в Динамо
08:53
420
Теги
Испания коронавирус Хавьер Тебас Ла Лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
41
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук