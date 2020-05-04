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Заговор басков – Атлетик и Реал Сосьедад сформировали странное требование на финал Кубка Испании

16:33 33 Читати українською
Заговор басков – Атлетик и Реал Сосьедад сформировали странное требование на финал Кубка Испании
Атлетик и Реал Сосьедад

Баскские клубы упорно настроены разыграть титул с болельщиками на трибунах.

Финал Кубка Испании 2019/20 обещал быть особенным, ведь в финал вышли две баскские команды. Дерби должно было состояться 18 апреля, однако из-за коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Поскольку победитель турнира получает путевку в Лигу Европы, то финал нужно сыграть до старта следующего еврокубкового сезона. Очевидно, что к тому времени болельщиков на трибуны не пустят.

Атлетик и Реал Сосьедад имеют свое мнение на этот счет. Они совместно обратились в Федерацию футбола Испании с требованием, чтобы финал обязательно состоялся со зрителями, информирует Marca. Клубы готовы ждать, сколько нужно.

В то же время баски хотят гарантий, что матч признают официальным финалом, даже если он пройдет не в фиксированную дату. Хотя УЕФА такого не позволяет.

Напомним, что в четвертьфинале турнира Атлетик выбил Барселону, а Реал Сосьедад справился с мадридским Реалом.

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Испания Кубок Испании Атлетик Атлетик Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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