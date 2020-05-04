Тебас назвав терміни відновлення Ла Ліги та озвучив соціальну місію змагань

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував повернення до тренувань провідних команд королівства.

"Ця криза справила значний вплив на кожного з нас. Повернення футболу – підтвердження факту повернення суспільства до нормального стану.

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До життя іспанських громадян повернеться знайомий і улюблений елемент. Для нас найважливішим є здоров'я людей, тому ми склали детальний протокол безпеки. Хай умови й незвичні, але ми сподіваємося відновити сезон у червні та завершити цього літа", – цитує функціонера офіційний сайт Ла Ліги.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу з 11 березня. Наразі в Прімері зіграно 27 турів.

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