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Тебас назвав терміни відновлення Ла Ліги та озвучив соціальну місію змагань

4 травня 19:14 287 Читать на русском
Тебас назвав терміни відновлення Ла Ліги та озвучив соціальну місію змагань
Хав'єр Тебас / EFE

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував повернення до тренувань провідних команд королівства.

"Ця криза справила значний вплив на кожного з нас. Повернення футболу – підтвердження факту повернення суспільства до нормального стану.

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До життя іспанських громадян повернеться знайомий і улюблений елемент. Для нас найважливішим є здоров'я людей, тому ми склали детальний протокол безпеки. Хай умови й незвичні, але ми сподіваємося відновити сезон у червні та завершити цього літа", – цитує функціонера офіційний сайт Ла Ліги.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу з 11 березня. Наразі в Прімері зіграно 27 турів.

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Теги
коронавірус Іспанія Ла Ліга Хав'єр Тебас
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