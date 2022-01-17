Форвард Борис Тащи больше не будет успевать за Пхохан Стилерс, сообщает пресс-служба клуба.

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28-летний игрок разорвал с южнокорейцами соглашение по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Тащи присоединился к Пхохану Стилерс в марте 2021 года и за это время провел за команду 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. В августе украинец получил травму и восстанавливался около четырех месяцев. Transfermarkt оценивает игрока в 275 тысяч евро.

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