Тащи офіційно покинув Пхохан Стілерс
11:17 - Читать на русском
Український легіонер покинув південнокорейський клуб.
Форвард Борис Тащи більше не встипутиме за Пхохан Стілерс, повідомляє прес-служба клубу.
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28-річний гравець розірвав з південнокорейцями угоду за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, Тащи приєднався до Пхохан Стілерс у березні 2021 року і за цей час провів за команду 28 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. У серпні українець отримав травму і відновлювався майже чотири місяці. Transfermarkt оцінює гравця у 275 тисяч євро.
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