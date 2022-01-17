Форвард Борис Тащи більше не встипутиме за Пхохан Стілерс, повідомляє прес-служба клубу.

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28-річний гравець розірвав з південнокорейцями угоду за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Тащи приєднався до Пхохан Стілерс у березні 2021 року і за цей час провів за команду 28 матчів, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. У серпні українець отримав травму і відновлювався майже чотири місяці. Transfermarkt оцінює гравця у 275 тисяч євро.

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