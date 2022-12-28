Полузащитник Пхохан Стилерс Борис Тащи хочет вернуться в Германию, сообщает Bild.

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Его контракт с южнокорейским клубом действует до 31 декабря 2023 года, однако он и его жена скучают по дому (с 2016-го по 2021-й Борис выступал в Германии с полугодичной арендой в Чехии). С украинцем уже контактировали представители двух клубов из Второй Бундеслиги.

Напомним, Тащи перешел в Пхохан Стилерс из Санкт-Паули в марте 2021 года. За свой новый клуб он провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи. В августе украинец получил травму и восстанавливался около четырех месяцев. Transfermarkt оценивает игрока в 275 тысяч евро.

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