"На полі Руслан завжди серйозний, але вдома, подалі від суспільної уваги, він як дитина. Він завжди жартує та сміється. Люди кажуть, що ми схожі. І це правда. Ми з Русланом однакові всередині. Я його фанатка номер один. Ми намагаємось робити все разом: від занять спортом, тому що нам обом це подобається, до здорового харчування.

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Ми намагаємося їсти не дуже жирну чи солодку їжу. Навіть якщо це важко. Руслан дуже любить панеттоне, торти, тістечка та здобу. Продукти беремо без масла. І звичайне молоко не п’ємо: тільки вівсяне або мигдальне, тому що ми обидва не вживаємо пшеницю і коров’яче молоко».

З нас двох більше часу на кухні проводить Руслан. Щодня він готує сніданки для Олівії. А коли вранці вдома, то для всієї родини: соки, яйця, лосось, авокадо, українські котлети, омлети, пластівці вівсяні, млинці. Для нас, українців, сніданок є родзинкою дня. І Руслан не виняток. Але він також готує м'ясо, рибу та овочі з соусами. Його секрети? Ну, він просить багато порад щодо рецептів у шеф-кухаря Аталанти. Серед бергамських страв у нього улюблений кролик.

Удома він тато і дбайливий чоловік. Це романтично, бо кожного разу, коли він забиває, він показує серце мені та Олівії – нашій дворічній дочці. Кумедно, але коли мій чоловік вдома, донечка хоче гратися лише з ним. Руслан проводить із нами багато часу. А під час карантину він мені дуже допоміг: прибрав у будинку, міняв підгузки. Він багато чого вміє, бо з дитинства жив один, далеко від батьків, в академії Шахтаря.

Ми любимо подорожувати. Іноді достатньо навіть кількох вільних днів. Але зараз, в умовах пандемії та різних обмежень, все складніше. Ми активно досліджуємо Італію, навіть з Олівією. Програма на свята? В Дубаї на Різдво, а потім, як завжди, Новий рік з родиною, в Бергамо, вдома.

Під час карантину ми разом тренувалися вдома. Тепер часто гуляємо у Нижньому чи Верхньому місті з Олівією. Інші види спорту? Чоловік любить теніс. Також він дуже добре стоїть на ковзанах. Він добре рухається, тому що катався на ковзанах з дитинства, оскільки Руслан жив у регіоні, де взимку багато льоду. На мій погляд, з огляду на його якості, він також міг би бути хокеїстом.

Руслану дуже цікаво, що думають люди. Після кожної гри він читає газети, щоб побачити рейтинги та оцінки, які вони йому виставляють. Це стимулює його працювати краще. Він розумний гравець, знає, як грати в інший футбол, адаптуватися під стиль Гасперіні. У Руслана сильний характер, він цілеспрямований, попри труднощі. Навіть коли він не грав, спочатку він не показував мені, що страждає через це. Він завжди казав мені, що італійський футбол – це інший світ, що Аталанта – дуже якісна команда. З ким із футболістів спілкуємося найбільше? Насамперед я б назвала Фройлера, Джимісмі, Толої, Гозенса та Де Рона", – розповіла Роксана Маліновська.

Переклад та адаптація Вадима Грищука

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