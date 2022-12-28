Півзахисник Пхохан Стілерс Борис Тащи хоче повернутися до Німеччини, повідомляє Bild.

Лунін зацікавив найбагатший клуб АПЛ, – El Nacional

Його контракт із південнокорейським клубом чинний до 31 грудня 2023 року, проте він та його дружина сумують за домом (з 2016-го по 2021-й Борис виступав у Німеччині з піврічною орендою у Чехії). З українцем вже контактували представники двох клубів з Другої Бундесліги.

Нагадаємо, Тащи перейшов у Пхохан Стілерс з Санкт-Паулі у березні 2021 року. За свій новий клуб він провів 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. У серпні українець отримав травму і відновлювався майже чотири місяці. Transfermarkt оцінює гравця у 275 тисяч євро.

"Маліновський міг би бути хокеїстом": дружина розкрила побут лідера Аталанти – підгузки, кулінарні секрети та подорожі