Форвард Борис Тащи находится в поисках нового клуба. По сообщению TryzubFootball, 28-летний украинец проходит просмотр в немецком Эрцгебирге.

Защитник Десны продолжит карьеру в чемпионате Германии

Напомним, Тащи в январе 2022-го покинул южнокорейский Пхохан Стилерс и с тех пор находился без клуба. У нашего соотечественника есть большой опыт выступлений в Германии – в свое время он успел поиграть за Штутгарт, Дуйсбруг и Санкт-Паули. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

В настоящее время Эрцгебирге выступает в третьем по силе дивизионе Германии. Команда уже успела провести матч 1-го тура, в котором расписала ничью (1:1) со второй командой Фрайбурга. К слову, наивысшим достижением команды стали три чемпионства (1956, 1957 и 1959 гг.) в Восточной Германии и Кубок ГДР в 1955 году.

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