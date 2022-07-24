Эвертон и Блэкпул встречались в товарищеском поединке, а Виталий Миколенко отметился забитым голом и результативным пасом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Блэкпул – Эвертон – 2:4

Голы: Медин, 44, Коннолли, 50 – Миколенко, 6, Дэвис, 11, Деле Алли, 47, 64

"Ириски" сыграли третий поединок на предсезонных сборах. Ранее в США подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли Арсеналу (0:2) и Миннесоте Юнайтед (0:4). После возвращения в Англию первым соперником Эвертона стал Блэкпул – 16-я команда Чемпионшипа 2021/22.

Миколенко забил дебютный гол за Эвертон на сборах – видео пушки украинца

Поединок начался по сценарию значительно более именитого представителя АПЛ. Уже на 6-й минуте забил Виталий Миколенко, которого забыли на углу вратарской. Украинец ударом с лета поразил ворота после навеса Паттерсона с правого фланга. Первый гол Виталия на сборах и второй в футболке Эвертона.

Очень быстро в ворота хозяев влетел и второй мяч. На 11-й минуте Рондон после паса из глубины избежал офсайда и прострелил на Дэвиса. Хавбек ударом головой с линии вратарской удвоил преимущество Эвертона.

Перед перерывом Блэкпул сократил отставание. Миколенко позволил пробить из-за пределов штрафной, Пикфорд отбил по-волейбольному, а мяч в итоге оказался в сетке.

На старте второго тайма Виталий Миколенко стал автором голевой передачи. Защитник оказался первым на добивании и мог забивать с острого угла, но прострелил на Деле Алли, которому оставалось занести мяч в пустые ворота. Именно Виталий положил начало голевой атаке, успешно сыграв в отборе.

Не только в атаке успевает 23-летний украинец. Удачное действие и в защите – подкат в собственной штрафной ценой повреждения. Обошлось, но тут же Эвертон все-таки пропустил. Миколенко не дотянулся до мяча после подачи углового, а Рондон проиграл борьбу Коннолли, который сократил отставание.

Тут же Блэкпул чуть не сравнял. Миколенко снова дал пробить из-за пределов штрафной, но Пикфорду удался чудо-сейв.

Деле Алли оформил дубль, успешно сыграв на опережение. Намек от экс-лидера Тоттенхэма, что он еще готов зажигать в АПЛ? Его гол стал последним в матче. Блэкпул устроил финальный штурм, но Миколенко не дал забить, выбив мяч из вратарской на последних секундах.

4:2 – Эвертон одержал первую победу в матчах на сборах. Виталий Миколенко допустил несколько позиционных ошибок в защите, но сумел компенсировать это в атаке. Гол, ассист, регулярные подключения и забегания по всей бровке – мало того, что украинец прекрасно готов физически, да еще продемонстрировал классное взаимодействие с партнерами и записал в свой актив результативные действия.

Напомним, уже 29 июля Эвертон на Гудисон Парк сыграет с Динамо в благотворительном матче.

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