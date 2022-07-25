Форвард Борис Тащи перебуває у пошуках нового клубу. За повідомленням TryzubFootball, 28-річний українець проходить перегляд у німецькому Ерцгебірге.

Захисник Десни продовжить кар'єру у чемпіонаті Німеччини

Нагадаємо, Тащи у січні 2022-го залишив південнокорейський Пхохан Стілерс і з того часу перебував без клубу. У нашого співвітчизника є великий досвід виступів у Німеччині – свого часу він встиг пограти за Штутгарт, Дуйсбруг та Санкт-Паулі. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Нині Ерцгебірге виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини. Команда вже встигла провести матч 1-го туру, в якому розписала нічию (1:1) з другою командою Фрайбурга. До слова, найвищим досягненням команди стали три чемпіонства (1956, 1957 та 1959 рр.) у Східній Німеччині та Кубок НДР у 1955 році.

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