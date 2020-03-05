toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - СК ДНЕПР-1 СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Танковский ответил на обвинения в позорной симуляции – хавбек показал сломанную ногу

12:00 108 Читати українською
Танковский ответил на обвинения в позорной симуляции – хавбек показал сломанную ногу
Танковский в сопровождении врачей / Сайт Мариуполя

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Танковский решил доказать, что его падение в матче 21 тура УПЛ против Ворсклы (3:0) не было симуляцией.

32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский
 
32’ Дмитрий Мишнев
47’ Дмитрий Топалов
80’ Сергей Чоботенко
90+4’ Назарий Муравский

Игрок азовцев в Instagram опубликовал фото ноги в гипсе, как свидетельство того, что он действительно получил серьезную травму.

Мариуполь – Ворскла: Дердо наказал игрока полтавчан за несуществующий фол – видео шокирующей ошибки

Танковский подвергся критике после картинного падения, которое завершилось несправедливой желтой карточкой для защитника Ворсклы Ибрахима Кане. Впрочем, игрок Мариуполя настаивает, что повреждение было крайне болезненным, и он уже не обращал внимание на игровые события. "Для особо одаренных! Мне было не до фола..." – написал Танковский.

Худшие опасения относительно травмы хавбека подтвердились после игры. Игроку Маруполя диагностировали перелом лодыжки.

Мариуполь дома разгромил Ворсклу – азовцы одержали первую победу в УПЛ в 2020 году

Джерело скріна – Football.ua.

blog_ava
Санжар: Карпатам в который раз приходится играть против четырнадцати игроков
08:00
228
Теги
Вячеслав Танковский Вячеслав Танковский Тяжелая травма Мариуполь - Ворскла Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
21
мин
Дерби Каунти
21:45
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук