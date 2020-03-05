Танковский ответил на обвинения в позорной симуляции – хавбек показал сломанную ногу

Полузащитник Мариуполя Вячеслав Танковский решил доказать, что его падение в матче 21 тура УПЛ против Ворсклы (3:0) не было симуляцией.

Игрок азовцев в Instagram опубликовал фото ноги в гипсе, как свидетельство того, что он действительно получил серьезную травму.

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Танковский подвергся критике после картинного падения, которое завершилось несправедливой желтой карточкой для защитника Ворсклы Ибрахима Кане. Впрочем, игрок Мариуполя настаивает, что повреждение было крайне болезненным, и он уже не обращал внимание на игровые события. "Для особо одаренных! Мне было не до фола..." – написал Танковский.

Худшие опасения относительно травмы хавбека подтвердились после игры. Игроку Маруполя диагностировали перелом лодыжки.

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Джерело скріна – Football.ua.