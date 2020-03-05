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Танковський відповів на звинувачення у ганебній симуляції – хавбек показав зламану ногу

12:00 1581 Читать на русском
Танковський відповів на звинувачення у ганебній симуляції – хавбек показав зламану ногу
Танковський у супроводі лікарів / Сайт Маріуполя

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Танковський вирішив довести, що його падіння у матчі 21 туру УПЛ проти Ворскли (3:0) не було симуляцією.

32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський
 
32’ Дмитро Мишньов
47’ Дмитро Топалов
80’ Сергій Чоботенко
90+4’ Назарій Муравський

Гравець азовців у Instagram опублікував фото ноги у гіпсі, як свідчення того, що він справді отримав серйозну травму.

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Танковський зазнав критики після картинного падіння, яке завершилося несправедливою жовтою карткою для оборонця Ворскли Ібрахіма Кане. Втім, гравець Маріуполя наполягає, що пошкодження було вкрай болючим, і він вже не звертав увагу на ігрові події. "Для особливо обдарованих! Мені було не до фолу..." – написав Танковський.

Найгірші побоювання щодо травми хавбека підтвердились після гри. Гравцю Маруполя діагностували перелом щиколотки.

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Джерело скріна – Football.ua.

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Теги
Головне В'ячеслав Танковський В'ячеслав Танковський Важка травма Маріуполь - Ворскла Маріуполь Маріуполь
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