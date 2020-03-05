Танковський відповів на звинувачення у ганебній симуляції – хавбек показав зламану ногу

Півзахисник Маріуполя В'ячеслав Танковський вирішив довести, що його падіння у матчі 21 туру УПЛ проти Ворскли (3:0) не було симуляцією.

Гравець азовців у Instagram опублікував фото ноги у гіпсі, як свідчення того, що він справді отримав серйозну травму.

Маріуполь – Ворскла: Дердо покарав гравця полтавців за неіснуючий фол – відео шокуючої помилки

Танковський зазнав критики після картинного падіння, яке завершилося несправедливою жовтою карткою для оборонця Ворскли Ібрахіма Кане. Втім, гравець Маріуполя наполягає, що пошкодження було вкрай болючим, і він вже не звертав увагу на ігрові події. "Для особливо обдарованих! Мені було не до фолу..." – написав Танковський.

Найгірші побоювання щодо травми хавбека підтвердились після гри. Гравцю Маруполя діагностували перелом щиколотки.

Маріуполь вдома розгромив Ворсклу – азовці здобули першу перемогу в УПЛ у 2020 році

Джерело скріна – Football.ua.