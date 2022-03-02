"Мы, футбольные журналы Европы, опустошены и шокированы новостями из Украины. Мы осуждаем этот жестокий акт войны российского лидера Владимира Путина, направленный на суверенное государство. Эта атака принесла невероятные страдания людям из Львова, Харькова, Одессы и Киева. Мы хотим выразить нашу солидарность Украине, которая, надеемся, скоро снова сможет жить в мире.

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Только 10 лет назад вся Европа собралась в Украине на празднике футбола во время Евро-2012. Невероятно, что сегодня недалеко от стадионов танки двигаются по улицам и ведут огонь по мирным жителям.

Международный футбол должен занять определенную позицию, и это уже отчасти сделано. Для нас очевидно, что мы ожидаем, что клубы и ассоциации перестанут сотрудничать с компаниями, прибыль которых обеспечивает агрессивная и бесчеловечная политическая стратегия руководства России. Мы верим в общую силу прав человека, суверенитет народа и демократию. Мы верим в футбол, объединяющий людей", – говорится в обращении.

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