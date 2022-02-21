Нападающий ПСЖ стремится в будущем попробовать свои силы в МЛС.

По словам Неймара, перед возвращением в родной Сантос он хотел бы поиграть в США. Об этом бразилец рассказал в подкасте Phenomena.

"Я очень хочу снова сыграть за Сантос. Мне очень не хватает этого города, этого стадиона. Но также стремлюсь попробовать свои силы в США, хотя бы на один сезон. МЛС – очень короткий чемпионат. Там отпуск по 3-4 месяца", – цитирует бразильца AS.

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Заметим, в США в разные годы выступало немало легенд – начиная от Пеле с Кройфом и заканчивая Бекхэмом, Руни и Ибрагимовичем.

В сезоне 2021/22 Неймар сыграл 16 матчей, забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Соглашение 30-летнего бразильца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2025-го.

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