Нападник ПСЖ прагне в майбутньому спробувати свої сили в МЛС.

За словами Неймара, перед поверненням у рідний Сантос він хотів би пограти у США. Про це бразилнць розповів у подкасті Phenomena.

"Я дуже хочу знову зіграти за Сантос. Мені дуже бракує цього міста, цього стадіону. Але також прагну спробувати свої сили у США, хоча б на один сезон. МЛС – дуже короткий чемпіонат. Там відпустка по 3-4 місяці", – цитує бразильця AS.

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Зауважимо, у США в різні роки виступали чимало легенд – починаючи від Пеле з Кройфом і закінчуючи Бекхемом, Руні та Ібрагімовічем.

У сезоні 2021/22 Неймар зіграв 16 матчів, забив 4 голи та віддав 4 асисти. Угода 30-річного бразильця з паризьким клубом розрахована до 30 червня 2025-го.

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