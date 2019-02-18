"Мне наложили 220 швов. Я умолял маму, чтобы она меня убила, если любит". Правила жизни Роберто Баджо

Сегодня легенде итальянского и мирового футбола Роберто Баджо исполняется 52 года. "Футбол 24" представляет сборник ярких, глубоких и философских цитат "Божественного Хвостика", обладателя "Золотого мяча-1993".

Когда я был маленьким, мечтал играть в футбол, мечтал стать футболистом, чтобы дарить людям радость своей игрой. Это была моя главная цель.

Футбол всегда был моей страстью. Я даже в туалет ходил с мячом, чтобы там поиграть.

Я обожал Зико. Всегда смотрел матчи "Фламенго" по телевизору. Сегодня телевидение транслирует все матчи подряд, раньше же если одну игру покажут – это уже событие.

Я всегда хотел радовать людей. Если не удавалось, мне становилось грустно. И когда я не играл, мне тоже становилось грустно.

Футбол – это футболисты. Тренер может помочь игроку раскрыть лучшие качества, но все равно определяющими являются те, кто парирует удар, кто отдает передачу, кто бьет по воротам.

Все время знал, что люди ждут от меня чего-то особенного. И мне было приятно.

Когда приближался к воротам, у меня возникало ощущение, что время замедляется. Я заранее знал, что буду делать и что это – лучшее решение.

Наиболее рьяных защитников я находил даже у себя дома под кроватью, ведь тренеры приказывали им преследовать меня повсюду. Однако если я чувствовал себя хорошо, им не удавалось меня остановить даже с пулеметом. А когда мне было плохо, то и усилий трехлетнего ребенка было достаточно.

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Финал Кубка мира-1994 – это рана, которая в любой момент может заболеть.

Да, я буддист. Но не Будда, а всего лишь Баджо... Можно подумать, что католики или мусульмане не промахиваются с 11-метровой отметки.

Это воспоминание во мне уже до гроба. Я не забуду тот удар никогда.

С мячом в ногах я научился страдать, падать и подниматься. Я научился жить.

Победа остается в истории, но что она оставляет после себя? Это будет причина новых побед в будущем или причина поражений? Победы и поражения часто невозможно осознать сразу, нужно уметь их обдумывать. Радость заключается в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые цели, спрашивать себя: как я берусь за работу, с каким уважением к ней?

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Дружба в футболе? Это слово для меня много значит. Это не просто совместный поход в ресторан с женами. Это значит быть рядом, когда никого нет. Опираться на кого-то, когда все остальные тебя бросили.

Мое колено – это ужас! Из-за него в течение всей карьеры не удавалось бегать по-настоящему.

Я пережил шесть операций на колене: четыре на правом и две на левом. В те годы операции на мениске считались чем-то чрезвычайным.

Самая сложная операция? Фактически мне просверлили большую берцовую кость, чтобы зафиксировать разорванное сухожилие. И я не мог принимать обезболивающие, потому что у меня аллергия. Мне наложили 220 швов. Было невероятное больно! Я умолял маму, чтобы она меня убила, если любит.

Самое большое чудо, которое я создал – играл в футбол до 35 лет. Мне приходилось заниматься этим, имея в распоряжении всего лишь полторы ноги.

Когда я выступал за "Брешию", то еще два дня после матча едва мог ходить. Когда я возвращался домой, ценой сверхусилий выходил из машины: сначала выставлял одну ногу, потом опирался на дверцу, чтобы выбраться наружу. А в следующее воскресенье я снова играл. На уколах, конечно, но играл.

После ухода из футбола я будто умер.

Футбол 90-х – это одно, 2000-х – совсем другое. И сейчас уже другой футбол. Все меняется, все берут пример с самых сильных команд мира.

Я вижу, что сейчас в командах бесчисленное количество футболистов, которые приходят, уходят, возвращаются. Я не успеваю за ними уследить. Думаю, именно поэтому становится все труднее испытывать какие-то чувства к клубам и их игроков.

Болею за все клубы, в которых играл. Хотя моей любимой командой остается "Бока Хуниорс".

Моими наследниками являются мои сыновья. Если ты меня спросишь, кого я считаю лучшим футболистом... Месси – лучший в мире. Когда он решает забить гол, он забивает. Мне бы хотелось играть с ним.

Я живу в единении с природой. На природе я чувствую себя лучше. Люблю быть один, а нет лучшего места для одиночества, чем лес или берег ручья. Почти исчезают звуки – и ты наедине с миром. Я провожу так много времени. Размышляю о трудностях, с которыми сталкивался, и о совершенных ошибках.

Сердца болельщиков постепенно займут другие игроки, которые, возможно, будут лучше меня. Но не будет второго Баджо – как и второго Марадоны или ван Бастена.

Всю свою жизнь я будто играл в рулетку. Я прибывал в пункт назначения, но из-за аварии на финише мне приходилось начинать сначала. Однако если ты скромный, то у тебя не возникает проблем с тем, чтобы справиться с новым вызовом.

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