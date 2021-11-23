В видеоролике, где 18-летний футболист распаковывает подарок от Особенного за дубль в ворота команды Андрея Шевченко, оператор сказал: "Там бананы, там бананы". Соцсети расценили этот эпизод как проявление расизма.

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Но сам футболист в своем Instagram скандал опроверг. "Хочу прояснить для всех, что меня не задела эта реплика, она – не расистская. Я кушаю много бананов, иногда мы смеемся над этим. Вот почему вы слышали такой комментарий", – написал Афена-Гьян.

Напомним, Феликс стал первым игроком 2003 года рождения в Серии А, которому удалось оформить дубль в поединке первенства. Пострадала от его точных выстрелов Дженоа.

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