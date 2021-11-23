"Там банани": відео з подарунком кривднику Шевченка спровокувало скандал – гравець все спростував
Нападник Роми Фелікс Афена-Г'ян напередодні отримав обіцяні кросівки від наставника Жозе Моурінью. Та це відео спровокувало скандал.
У відеоролику, де 18-річний ганець розпаковує подарунок від Особливого за дубль у ворота команди Андрія Шевченка, оператор сказав: "Там банани, там банани". Соцмережі розцінили цей епізод як прояв расизму.
Моурінью вручив нові кросівки автору дубля у ворота команди Шевченка
Та сам футболіст у своєму Instagram скандал спростував. "Хочу прояснити для всіх, що мене не зачепила ця репліка, вона – не расистська. Я їм багато бананів, іноді ми сміємося з цього. Ось чому ви чули такий коментар", – написав Афена-Г'ян.
Нагадаємо, Фелікс став першим гравцем 2003 року народження в Серії А, якому вдалось оформити дубль у поєдинку першості. Постраждала від його влучних пострілів Дженоа.
Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду