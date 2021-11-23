У відеоролику, де 18-річний ганець розпаковує подарунок від Особливого за дубль у ворота команди Андрія Шевченка, оператор сказав: "Там банани, там банани". Соцмережі розцінили цей епізод як прояв расизму.

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Та сам футболіст у своєму Instagram скандал спростував. "Хочу прояснити для всіх, що мене не зачепила ця репліка, вона – не расистська. Я їм багато бананів, іноді ми сміємося з цього. Ось чому ви чули такий коментар", – написав Афена-Г'ян.

Нагадаємо, Фелікс став першим гравцем 2003 року народження в Серії А, якому вдалось оформити дубль у поєдинку першості. Постраждала від його влучних пострілів Дженоа.

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