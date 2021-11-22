Моуринью вручил новые кроссовки автору дубля в ворота команды Шевченко
21:02 - Читати українською
Наставник Ромы Жозе Моуринью ответственно относится к своим обещаниям.
Феликс Афена-Гьян 90+4’
90+4’ Феликс Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян получил кроссовки, которые ему пообещал приобрести Жозе Моуринью за дубль в ворота Дженоа (2:0).
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Португальский специалист ранее признался, что подарок обошелся ему в 800 евро. 18-летний ганец сдержанно радовался презенту от сеу Жозе, но в благодарность обнял наставника. А самого Моуринью удивляло, почему левый и правый кроссовки отличаются друг от друга.
Напомним, матч против Ромы стал дебютным для Андрея Шевченко в должности главного тренера Дженоа.
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