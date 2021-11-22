Феликс Афена-Гьян получил кроссовки, которые ему пообещал приобрести Жозе Моуринью за дубль в ворота Дженоа (2:0).

Дженоа – Рома – 0:2 – видео голов и обзор дебютного матча Шевченко

Португальский специалист ранее признался, что подарок обошелся ему в 800 евро. 18-летний ганец сдержанно радовался презенту от сеу Жозе, но в благодарность обнял наставника. А самого Моуринью удивляло, почему левый и правый кроссовки отличаются друг от друга.

Напомним, матч против Ромы стал дебютным для Андрея Шевченко в должности главного тренера Дженоа.

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