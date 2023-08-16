Подопечные Херардо Мартино оказались в шаге от завоевания первого трофея в сезоне, разгромив в полуфинале кубкового турнира Филадельфию Юнион (4:1).

Leagues Cup, 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Маями – 1:4

Голы: Бедоя, 73 – Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84

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Интер Майами продолжает триумфальное шествие в Кубке Лиг. Команда Дэвида Бекхэма на кураже добралась до завершающей стадии турнира, разбив в полуфинале Филадельфию Юнион. Начало разгрому положил украинский защитник Сергей Кривцов, который традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Наш соотечественник уже на 3-й минуте выдал идеальную вертикальную передачу через полполя на Мартинеса и тот в касание пробил в противоход киперу.

В середине тайма очередной шедевр оформил Месси, точно пробив метров с 35-ти в дальний угол (предасист на Мартинеса снова отдал Кривцов). Альба под занавес первого тайма сделал счет разгромным. В конце матча хозяева один гол отквитали, но Руис вернул разницу в три мяча.

К слову, Кривцов за свою игру получил 7,9 балла, что стало самой высокой оценкой среди игроков обеих команд.

В финале Интер сыграет с Нэшвиллом, который в параллельном матче переиграл Монтеррей (2:0). Дуэль состоится в ночь на 20 августа.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match #PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 15, 2023

Taylor ️ Alba para su primer gol con MIAMI #PHIvMIA | 0-3 pic.twitter.com/nXtLB1GdRa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023