Кривцов ассистом помог Интеру Майами выйти в финал Кубка лиг – Месси положил очередную красоту, украинец стал лучшим
Подопечные Херардо Мартино оказались в шаге от завоевания первого трофея в сезоне, разгромив в полуфинале кубкового турнира Филадельфию Юнион (4:1).
Leagues Cup, 1/2 финала
Филадельфия Юнион – Интер Маями – 1:4
Голы: Бедоя, 73 – Мартинес, 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84
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Интер Майами продолжает триумфальное шествие в Кубке Лиг. Команда Дэвида Бекхэма на кураже добралась до завершающей стадии турнира, разбив в полуфинале Филадельфию Юнион. Начало разгрому положил украинский защитник Сергей Кривцов, который традиционно вышел в старте и провел на поле весь матч. Наш соотечественник уже на 3-й минуте выдал идеальную вертикальную передачу через полполя на Мартинеса и тот в касание пробил в противоход киперу.
В середине тайма очередной шедевр оформил Месси, точно пробив метров с 35-ти в дальний угол (предасист на Мартинеса снова отдал Кривцов). Альба под занавес первого тайма сделал счет разгромным. В конце матча хозяева один гол отквитали, но Руис вернул разницу в три мяча.
К слову, Кривцов за свою игру получил 7,9 балла, что стало самой высокой оценкой среди игроков обеих команд.
В финале Интер сыграет с Нэшвиллом, который в параллельном матче переиграл Монтеррей (2:0). Дуэль состоится в ночь на 20 августа.