Украинский защитник Славии Максим Таловеров близок к тому, чтобы покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщил Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

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По информации журналиста, 23-летний защитник не входит в планы главного тренера пражан Йиндржиха Трпишовски (Максим не был заявлен на сезон в чемпионате Чехии и еврокубках). Отмечается, что клуб рассматривает варианты с продажей или арендой Таловерова.

К слову, ранее СМИ писали об интересе к украинцу со стороны представителей Бундеслиги – Вердера и Айнтрахта, а также Вест Хэма.

Напомним, Таловеров начал профессиональную карьеру в Динамо Ческе Будейовице в 2019 году. С 2022-го находится в структуре пражской Славии. Выступал в аренде в Словане и ЛАСКе. В прошлом сезоне отыграл за австрийский клуб 13 матчей (без результативных действий). Его контракт со Славией действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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