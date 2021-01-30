Талант Динамо оценил свой дебют за первую команду
Полузащитник Динамо Назар Волошин поделился мыслями относительно контрольного матча против Лудогорца.
"Выпустили на поле, спасибо за это всему тренерскому штабу. Очень доволен, что дали мне шанс. Был ли удивлен вызовом в первую команду? Юрий Леонтьевич Мороз сказал после игры дубля нам с Викентием Волошиным, что мы будем тренироваться с первой командой.
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Сначала не понимали, затем через время пришли в себя, и поняли, что надо тренироваться и доказывать все на поле. Вообще не ожидал. Был в шоке. Неприятно, что вышел на поле и ничего не смог дать команде. Думаю, в следующих играх покажем свой лучший футбол.
Нервничал ли, когда выходил на поле? Да, не ожидал. Тренеры, думаю, понимают, что это мой первый матч, может быть мандраж, если сделал какие-то ошибки. Соперник? Болгары контролировали мяч, не допускали таких ошибок, как мы", – поделился Волошин в комментарии официальному сайту Динамо.
Отметим, что братья Волошины были впервые вызваны в расположение первой команды Динамо на зимний сбор в Турции.
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