"Выпустили на поле, спасибо за это всему тренерскому штабу. Очень доволен, что дали мне шанс. Был ли удивлен вызовом в первую команду? Юрий Леонтьевич Мороз сказал после игры дубля нам с Викентием Волошиным, что мы будем тренироваться с первой командой.

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Сначала не понимали, затем через время пришли в себя, и поняли, что надо тренироваться и доказывать все на поле. Вообще не ожидал. Был в шоке. Неприятно, что вышел на поле и ничего не смог дать команде. Думаю, в следующих играх покажем свой лучший футбол.

Нервничал ли, когда выходил на поле? Да, не ожидал. Тренеры, думаю, понимают, что это мой первый матч, может быть мандраж, если сделал какие-то ошибки. Соперник? Болгары контролировали мяч, не допускали таких ошибок, как мы", – поделился Волошин в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что братья Волошины были впервые вызваны в расположение первой команды Динамо на зимний сбор в Турции.

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