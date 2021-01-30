"Випустили на поле, дякую за це всьому тренерському штабу. Дуже задоволений, що дали мені шанс. Чи був здивований викликом до першої команди? Юрій Леонтійович Мороз сказав після гри дубля нам з Вікентієм Волошиним, що ми будемо тренуватися з першою командою.

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Спочатку не усвідомлювали, потім через час прийшли в себе, і зрозуміли, що треба тренуватися і доводити все на полі. Взагалі не очікував. Був у шоці. Неприємно, що вийшов на поле і нічого не зміг дати команді. Думаю, в наступних іграх покажемо свій найкращий футбол.

Чи нервував, коли виходив на поле? Так, не очікував. Тренери, думаю, розуміють, що це мій перший матч, може бути мандраж, якщо зробив якісь помилки. Суперник? Болгари контролювали м'яч, не допускали таких помилок, як ми", – поділився Волошин у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, що брати Волошини були вперше викликані до розташування першої команди Динамо на зимовий збір у Туреччині.

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