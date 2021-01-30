Динамо минимально уступило Лудогорца в рамках подготовки на тренировочных сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Лудогорец на Футбол 24.

Контрольный матч

Динамо – Лудогорец – 1:2

Голы: Вердон, 23 (автогол) - Каули, 39, Са, 56

Динамо неплохо начало встречу, создав несколько неплохих шансов. На 23 минуте киевлянам удалось забить: после комбинации с участием Миколенко, Шапаренко и Буяльского, защитник Лудогорца срезал мяч в собственные ворота, забрав гол у Беседина.

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Но после этого болгары захватили инициативу и пользовались ошибками Динамо в передачах. Лудогорец имел несколько острых моментов, а на 39 минуте сравнял счет Бущан отбил мяч перед собой прямо на Каули. А после перерыва оборона Динамо оставила Жозе Са самого на линии вратарской при розыгрыше углового, и нападающий воспользовался таким подарком.

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