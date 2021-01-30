Контрольный матч

Динамо – Лудогорец – 1:2

Голы: Вердон, 23 (автогол) – Каули, 39, Са, 56

Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Кендзера (Н. Волошин, 74), Забарный (Шабанов, 61), Миколенко (Ванат, 82), Попов, Сидорчук, Буяльский (Леднев, 68), Шапаренко (Шепелев, 68), Де Пена (Сидклей, 61), Беседин (Супряга, 74), Жерсон (Караваев, 61)

Матч Динамо – Лудогорец стартовал в 16:15 по киевскому времени. Это был первый контрольный поединок для команды Луческу на зимнем сборе в Турции. Ранее киевляне провели три спарринга в ОАЭ: уступили Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и довольно неожиданно расписали мир со скромной сборной Иордании (0:0).

Лудогорец – настоящий "монополист" болгарского футбола. "Орлы" выиграли 9 чемпионских титулов подряд, регулярно выступают в еврокубках. Правда, текущий розыгрыш ЛЕ команда с Разгарда завершила крайне неудачно, не набрав ни одного очка в группе с ЛАСКом, Антверпеном и Тоттенхэмом. Недавно на пост главного тренера назначили "литовско Моуринью" – Вальдаса Дамбраускаса, который никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. К слову, наставник Зари Виктор Скрипник также находился в шорт-листе Лудогорца. Трансферная стоимость болгарского гранда оценивается в 32 млн евро, большинство легионеров – бразильцы (5).

Именно Лудогорец организовал первый опасный момент в поединке уже на 5-й минуте. Сидорчук завозился с мячом в середине поля и позволил себя обокрасть. Быстрая атака левым флангом привела к угловому, который завершился мощным ударом метров с 12-ти над перекладиной ворот Бущана. Динамо ответило выстрелом Буяльского после розыгрыша стандарта. Опытный хавбек смачно приложился с линии штрафной, но получилось прямо по центру – голкипер справился несмотря на мокрый от ливня газон.

Наконец-то проснулся Беседин. Наш №9 прицеливался со средней дистанции, а 33-летний Ренан достал мяч в дальнем углу. Понравилось даже Жерсону, который тепло обнял партнера. Гол Динамо назревал: команда Луческу больше контролировала мяч, интереснее комбинировала и почти ничего не позволяла вблизи владений Бущана к середине первого тайма. В конце концов вице-чемпионы Украины несколько курьезно открыли счет (23 мин). Шапаренко, обыгравшись с Буяльским, буквально ворвался в штрафную, передачей на Беседина нашел ногу Вердона, а то фатально срезал в свои ворота.

Динамо проводило вполне себе приличный матч, но старания партнеров нивелировала меньшей мере странная ошибка Бущана. После подачи с фланга Георгий парировал перед собой, мяч попал в Забарного, дальше – дело техники. Каули спокойно поразил пустые ворота. Проблемы на ровном месте. 1:1 – итог стартовых 45-ти минут несмотря на ощутимое преимущество "бело-синих".

После перерыва картина не изменилась. Динамо сразу пошло вперед, Буяльский снова стрелял метров из-за пределов штрафной, но удар заблокировали. Играли-играли... и снова пропустили непонятный мяч. Обычная подача с углового оказалась сверхсложной задачей для Попова, который оставил без опеки центрбэка Лудогорца Жосуэ Са. Последний расстреливал бедного Нещерета вплотную. Шокированные динамовцы только перекинулись взглядами и беспомощно развели плечами.

Нещерет дополняет слабую игру киевлян на стандартах киксом а-ля Лунин против Алькояно. Покинул ворота, но неуверенно сыграл кулаками – еще один угловой. После второго пропущенного мяча игра в Динамо полностью расклеилась. Лудогорец, почувствовав кровь, заиграл значительно активнее и перехватил инициативу. Кешеру попал в штангу, но чуть раньше лайнсмен поднял флажок – офсайд. Луческу почти полностью перетасовал состав перед заключительной четвертью без особых дивидендов.

Свежие футболисты не спасли от поражения. Динамо выдало очень невнятный второй тайм и заслуженно уступило 1:2. Еще один тревожный звоночек перед противостоянием с Брюгге в Лиге Европы.

Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге