Все желающие уже могут приобрести пропуска на исторические поединки "сине-желтых" на Летних играх в Париже.

Накануне стартовала продажа билетов на матчи олимпийского футбольного турнира, где среди прочих впервые сыграет сборная Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Подопечные Руслана Ротаня на Олимпиаде проведут минимум три матча в группе В – 24 июля против третьей команды азиатской квалификации, 27 июля против Марокко и 30 июля против Аргентины.

Стоимость билетов колеблется от 24 до 70 евро. Купить тикеты на игру с марокканцами, которая состоится в Сент-Этьене, можно по ссылке. На другие два поединка, которые пройдут в Лионе, пропуска можно оформить здесь.

Условия приобретения билетов на вышеупомянутые матчи:

– регистрируете кабинет, внеся свои личные данные;

– один болельщик может купить до шести билетов на матч;

– выбираете желаемую ценовую категорию;

– вносите фамилии и имена всех владельцев билетов (необязательно);

– оплачиваете билеты и получаете их на ваш электронный адрес.

Напомним, Олимпиада-2024 состоится во Франции с 24 июля по 9 августа.

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