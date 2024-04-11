Главный тренер Карпат Мирон Маркевич убежден, что подопечным Сергея Реброва по силам выйти из своей группы на чемпионате Европы.

"В сборной Украины подобрался очень сильный коллектив, хотя "сине-желтые" заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат.

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Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а при таких обстоятельствах футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества. Несмотря на это, команда справилась с волнением.

Считаю, что в финальной части Евро "сине-желтые" покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.

Румынию и Словакию надо обыгрывать? Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины в плей-офф отбора Евро-2024 прошла Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1) и вышла на чемпионат Европы. "Сине-желтые" в группе Е будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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