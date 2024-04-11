Маркевич оценил шансы сборной Украины на Евро-2024: "Там ничего страшного нет"
Главный тренер Карпат Мирон Маркевич убежден, что подопечным Сергея Реброва по силам выйти из своей группы на чемпионате Европы.
"В сборной Украины подобрался очень сильный коллектив, хотя "сине-желтые" заставили нас понервничать во время матчей плей-офф квалификации чемпионата Европы. Но главное, что был добыт положительный результат.
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Конечно, на подопечных Сергея Реброва давил психологический груз, а при таких обстоятельствах футболисты не всегда могут продемонстрировать все свои лучшие качества. Несмотря на это, команда справилась с волнением.
Считаю, что в финальной части Евро "сине-желтые" покажут совсем другой футбол, более качественный. Считаю, что болельщики сборной Украины вправе рассчитывать как минимум на четвертьфинал.
Румынию и Словакию надо обыгрывать? Думаю, и с Бельгией можно тягаться. Там ничего страшного нет. Как я уже сказал, из группы мы должны выходить", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.
Напомним, сборная Украины в плей-офф отбора Евро-2024 прошла Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1) и вышла на чемпионат Европы. "Сине-желтые" в группе Е будут соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.
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