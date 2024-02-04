"Зміна керівництва мала статися давно. Те, що відбувалося в нашому футболі за часів Павелка – це катастрофа. Сьогодні є велика надія, що в УАФ прийшли люди, які реально хочуть повернути наш футбол на належний рівень. Сподіваюсь, вони повернуть довіру до Асоціації і повністю поміняють суддівський корпус. Потрібно зробити так, щоб усі футболісти і тренери знову повірили в чесність арбітрів.

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Думаю, з приходом Шевченка все зміниться у кращий бік, буде прозорість, налагоджена система управління і контролю. За Павелка УАФ була повністю закритою структурою.

Лучі та інших італійців теж треба прибирати. Чим вони кращі за Павелка? Це була одна шайка, яка виконувала команди, що віддавалися на п'ятому поверсі Будинку футболу. Це всі знають. Хто б не прийшов замість них, головне – щоб це була чесна людина, яка діє по совісті і хоче змінити те свавілля, яке було раніше.

Павелко – це перекреслена сторінка для українського футболу. Чи не перетворить система з часом Шевченка на Павелка? Думаю, що ні. Такої мерзоти, як Павелко, більше не буде в українському футболі", – сказав Гельзін у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, першим віце-президентом УАФ обрали юриста Павла Бойчука. Сергій Ребров (головний тренер збірної України) і Олександр Шевченко (голова Львівської асоціації Футболу) отримали посади віце-президентів організації.

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