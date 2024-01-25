Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола. Его избрали на внеочередном XXVI Конгрессе УАФ. Официальная процедура была формальностью, ведь Шевченко выступил единственным кандидатом, не имея конкурентов. Участники единогласно проголосовали "за".

"Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права": на Конгрессе УАФ зачитали письмо от Павелко

Первым вице-президентом УАФ по инициативе Шевченко избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (председатель Львовской ассоциации Футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

Известны также члены нового исполкома УАФ:



Сергей Владыко

Александр Каденко

Евгений Дикий

Николай Павлов

Екатерина Монзуль

Андрей Полтавец

Артем Стоянов

Александр Зинченко

Предыдущим президентом УАФ был Андрей Павелко, который сейчас находится в СИЗО из-за подозрений по хищению средств во время строительства футбольных полей. Павелко работал в должности с 2015 года. Еще раньше УАФ возглавляли Виктор Банников, Валерий Пустовойтенко, Григорий Суркис и Анатолий Коньков.

Последним местом работы Шевченко был тренерский опыт в Дженоа. До этого легенда Динамо и Милана работал со сборной Украины, с которой дошел до четвертьфинала на Евро-2020. Андрей выиграл "Золотой мяч"-2004, а также звание Героя Украины.

На Конгрессе Шевченко презентовал основные задачи во главе УАФ и первые шаги по их реализации: