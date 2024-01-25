"Наша задача усложняется – быть конкурентными и отстаивать интересы Украины. Ассоциации в таких странах, как Великобритания, Испания, Италия, Германия имеют два фокуса. Первый – выигрывать турниры. Второй – использовать футбол для решения социальных проблем и вызовов. Если мы хотим развиваться как они, то нам нужно закрыть базовые проблемы, решать базовые вопросы.

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Давайте теперь посмотрим на украинский контекст. Мы живем в самое сложное время в истории Украины, когда решается не только будущее футбола, но и всей страны. Главная задача – понять, как футболу не только выживать, но и развиваться. Война прямо влияет на футбол, мы имеем стагнацию. Низкий уровень чемпионата, невозможность приглашать мощных иностранных футболистов, усложненные международные перспективы, отток талантливых детей. Здесь я хочу сказать, что есть страна с успешным преодолением такого вызова – это Хорватия, которая столкнулась с массовым выездом детей в 90-х, когда у них началась война.

Могу сказать, что я разговаривал со своим другом Звонимиром Бобаном, который имел отношение к созданию этой программы. И он готов нам помогать", – цитирует Шевченко Tribuna.

Напомним, Андрей Николаевич заменил на посту президента УАФ Андрея Павелко. Первым вице-президентом организации избрали юриста Павла Бойчука. Сергей Ребров (главный тренер сборной Украины) и Александр Шевченко (глава Львовской ассоциации футбола) получили должности вице-президентов УАФ.

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