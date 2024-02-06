"Адаптация Забарного в Борнмуте завершилась хорошо, он нормально вписался в команду по тому, что я видел. Перерос ли Миколенко уровень Эвертона – не знаю. Это – не последняя команда в АПЛ.

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Относительно того, что к Виталику есть интерес от других клубов, я не сомневаюсь. Я знаю его очень хорошо. У Миколенко хорошее большое будущее, он точно не пропадет. Он – трудяга, делает все всегда на максимуме. Виталий своей игрой заслуживает того, что быть в сборной тура каждую неделю.

А вот удержат ли Довбик/Циганков вместе с Жироной давление чемпионской гонки с Реалом – тяжелый вопрос. Действительно, Реал – это дух победителя. В то же время Жирона – это такой себе Лестер: никто не ожидал, а они прут и прут. Хотелось бы, чтобы они до конца продержались, а потом дожали. Поскольку они и футбол показывают хорошего качества, и футболисты подобраны все хорошие, и рисунок игры виден. Возможно, такого шанса у Жироны больше и не будет", – сказал Шацких в комментарии Українському футболу.

Напомним, Борнмут Забарного сейчас идет в турнирной таблице АПЛ на двенадцатой строчке, Эвертон Миколенко восемнадцатый, а Жирона Довбика/Циганкова ведет борьбу за лидерство в Ла Лиге с Реалом.

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