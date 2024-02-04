Наставник Пахтакора Максим Шацких, который в свое время работал в тренерском штабе Динамо, оценил перспективы киевлян в борьбе за золото УПЛ.

– Шахтер сейчас тратит десятки миллионов евро на покупку бразильцев, Динамо в это время никоим образом не выходит на трансферный рынок. Есть ли у киевлян шансы на чемпионство в такой ситуации?

– Шансы равноценны. Что они там тратят? Да пусть тратят, такое дело.

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Динамо, я думаю, по силам бороться за чемпионство. Не вижу никаких проблем. Да, будет очень тяжело, но никаких проблем я не вижу", – сказал Шацких в комментарии Українському футболу.

Напомним, ранее Шахтер подписал двух бразильцев – вингера Кевина из Палмейраса за 15 млн евро и центрального полузащитника Васко да Гамы Марлона Гомеса за 16 миллионов и защитника Динамо Тбилиси Луку Лацабидзе. Динамо в свою очередь лишь присматривается к потенциальным новичкам.

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