"Адаптація Забарного в Борнмуті завершилась добре, він нормально вписався в команду по тому, що я бачив. Чи переріс Миколенко рівень Евертона – не знаю. Це – не остання команда в АПЛ.

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Щодо того, що до Віталіка є інтерес від інших клубів, я не сумніваюсь. Я знаю його дуже добре. В Миколенка хороше велике майбутнє, він точно не пропаде. Він – трудяга, робить все завжди на максимумі. Віталій своєю грою заслуговує на те, що бути у збірній туру кожного ігрового тижня.

А от чи втримають Довбик/Циганков разом з Жироною тиск чемпіонської гонки з Реалом – важке питання. Дійсно, Реал – це дух переможця. Водночас Жирона – це такий собі Лестер: ніхто не очікував, а вони пруть і пруть. Хотілося б, щоб вони до кінця протримались, а потім дотиснули. Оскільки вони і футбол показують хорошої якості, і футболісти підібрані всі хороші, і малюнок гри видно. Можливо, такого шансу в Жирони більше й не буде", – сказав Шацьких у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Борнмут Забарного нині йде у турнірній таблиці АПЛ на дванадцятій сходинці, Евертон Миколенка вісімнадцятий, а Жирона Довбика/Циганкова веде боротьбу за лідерство в Ла Лізі з Реалом.

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