"Такого начала я не помню за всю жизнь": Вернидуб недоволен стартом своей карьеры в Беларуси

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после поражения в поединке 5-го тура чемпионата Беларуси против Слуцка.

"Такого начала я не помню за всю жизнь. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в игре с Смолевичами наносит 21 удар, сейчас – 24 или 25 ударов из них 15 в створ, и мы забить не можем...

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Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать... Забивай и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем.

В первом пропущенном голе просто шла подача – и все. До этого были удары? Не было. Мы наоборот нагнетали, были моменты, перекладина. Не доводили до логического завершения. У них первая атака и штрафной этот. До ворот 30-35 метров, шла подача, никто не коснулся и гол. Что говорить? Грустно", – цитирует Вернидуба пресс-служба Шахтера.

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К слову, Шахтер в стартовых турах набрал всего 5 пунктов и находится на 12-й строчке. В первых шести матчах в Беларуси (вместе с Кубком) Юрий Вернидуб сумел выиграть лишь раз. Безвыигрышная серия солигорской команды насчитывает уже четыре поединка.

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