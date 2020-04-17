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Очередная неудача команды Вернидуба в видеообзоре матча Шахтер – Слуцк

17 апреля 23:10 31 Читати українською
Очередная неудача команды Вернидуба в видеообзоре матча Шахтер – Слуцк
Шахтер снова без победы / ФК Шахтер Солигорск

Шахтер Солигорск уступил Слуцку (1:2) в 5-м туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 5 тур

Шахтер Солигорск – Слуцк – 1:2

Голы: Кендыш, 89 – Козлов, 25, Умар, 45+2

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 (Шахтер)

Удаление: Образов, 51 (Слуцк)

Шахтер под руководством Юрия Вернидуба вновь не смог одержать победу. Команда из Солигорска в родных стенах уступила Слуцку.

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Гости еще в первом тайме забили дважды. После перерыва Слуцк остался в меньшинстве, а Шахтер получил шанс сократить отставание – впрочем, голкипер гостей потянул пенальти. В конце игры хозяева все же забили один гол и имели еще моменты, но счет больше не изменился.

Слуцк возглавил турнирную таблицу, а команда Вернидуба занимает 12 место, имея в активе лишь одну победу.

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Теги
Мир Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Слуцк Слуцк Украинцы за рубежом Беларусь Видеоновости
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