Вернидуб потерпел очередную неудачу – Шахтер дома проиграл Слуцку

Юрий Вернидуб пока не впечатляет в Беларуси / ФК Шахтер Солигорск

Шахтер Солигорск уступил Слуцку (1:2) в 5-м туре чемпионата Беларуси. Команда Вернидуба продлила неудачную серию. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 5 тур

Шахтер Солигорск – Слуцк – 1:2

Голы: Кендыш, 89 – Козлов, 25, Умар, 45+2

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 (Шахтер)

Удаление: Образов, 51 (Слуцк)

Слуцк на выезде одолел Шахтер Солигорск, который возглавляет Юрий Вернидуб. В составе гостей вышли два украинца – Тетеренко и Чеботаев.

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Судьба матча была практически решена еще в первом тайме. Сначала Козлов навесил со штрафного, а мяч, никого не задев, влетел в ворота Гутора. В компенсированное время Умар ударом из пределов штрафной прошил голкипера. После перерыва гости остались в меньшинстве – сразу же Шахтер мог забивать, но голкипер Слуцка потянул пенальти. Подопечные Вернидуба сумели лишь сократить отставание уже под занавес игры. 1:2 – победа гостей.

Слуцк набрал 10 пунктов и минимум на сутки стал единоличным лидером чемпионата. Шахтер остался на 12-м месте с 5-ю пунктами. Единственная радость для Юрия Вернидуба – его команда забила впервые за 4 поединка.

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