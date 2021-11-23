"У меня такое ощущение, что Де Дзерби не совсем понимает, куда он приехал. Некоторые люди, приезжающие из-за границы, они здесь немного по-другому себя ведут. У себя они такого позволить себе не могут, потому что получат красную карточку или нагоняй. Против Анчелотти Де Дзерби так себя не вел. Я сомневаюсь, что Роберто мог посоветовать Анчелотти сменить работу. И я думаю, что он Симоне Индзаги не позволит себе такое сказать.

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У нас 10-15 лет назад было уважение к тренерам. Наставники уважали друг друга – Кучеревский, Лобановский, Павлов, Яремченко, Маркевич, Кварцяный, Заяев, Ищенко. Было уважение, они никогда не позволяли себе лишнего. А сейчас у нас тренеры, у меня такое впечатление, ведут себя не совсем адекватно. Это не касается исключительно Де Дзерби. Вообще? надо поменять практику отношения тренеров друг к другу.

Должно быть уважение, тем более, когда это касается такого тренера одного из лучших клубов Украины. Шахтер позиционирует себя как лучший клуб Восточной Европы, поэтому там все должно быть изящно – там базара быть не может", – сказал Цыганык в своей программе "Цыганык Live".

Напомним, в матче с Рухом Де Дзерби получил две желтые карточки и был удален. После первого "горчичника" он посоветовал Леониду Кучуку сменить работу.

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