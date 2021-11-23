"У мене таке відчуття, що Де Дзербі не зовсім розуміє, куди він приїхав. Деякі люди, які приїжджають з-за кордону, вони тут трохи по-іншому поводяться. У себе вони такого дозволити собі не можуть, тому що отримають червону картку або наганяй. Проти Анчелотті Де Дзербі так не поводився. Я маю сумнів, що Роберто міг порадити Анчелотті змінити роботу. І я думаю, що він Сімоне Індзагі не дозволить собі таке сказати.

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У нас 10-15 років тому була повага до тренерів. Наставники поважали один одного – Кучеревський, Лобановський, Павлов, Яремченко, Маркевич, Кварцяний, Заяєв, Іщенко. Була повага, вони ніколи не дозволяли собі зайвого. А зараз у нас тренери, у мене таке враження, поводяться не зовсім адекватно. Це не стосується виключно Де Дзербі. Загалом? треба змінити практику ставлення тренерів один до одного.

Має бути повага, тим більше, коли це стосується такого тренера одного з найкращих клубів України. Шахтар позиціонує себе як найкращий клуб Східної Європи, тому там все має бути витончено – там базару бути не може", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, у матчі з Рухом Де Дзербі отримав дві жовті картки і був вилучений. Після першого "гірчичника" він порадив Леоніду Кучуку змінити роботу.

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