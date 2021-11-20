На матч последнего тура первого круга львовяне приехали в Киев, где соперником были дончане. Роберто Де Дзерби сделал несколько замен по сравнению со стартовым составом на предыдущий матч против Колоса. В частности, вышли Бондарь, Майкон, Мудрик и Тете. Два последних были моторчиками команды в первом тайме. Стартовые 15 минут Шахтер в большинстве атаковал через пару Мудрик-Исмаили на левом фланге. Михаил врывался в штрафную Панькива, простреливал, но передачи перехватывали защитники Руха.

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Со временем игра сместилась на противоположный фланг, где очень активными были Додо и Тете. Именно эта пара создала первый по-настоящему острый момент, обыгравшись и прострелив высотой на Фернандо. Форвард не сумел засунуть сферу в ворота, пробивая пяткой. Через несколько мгновений Тете пробил из-за пределов штрафной по центру – Панькив на месте. Далее Антонио отдавал на ход Мудрику, вингер простреливал, Фернандо опередил Стаменковича, но не попал в ворота.

Под конец тайма проснулся Марлос. Натурализованный бразилец неплохо обыгрывался перед штрафным с партнерами и даже стрелял – удары на себя брали защитники. Рух же не создал абсолютно ничего (кроме прострела на первой минуте, который перехватил Трубин), ведь Шахтер полностью доминировал.

После перерыва пробивал Антонио с метров 26-ти. Вдали от ворот. У львовян игра не шла, поэтому Леонид Кучук вместо Сапуги выпустил лидера Федорчука, после чего был первый удар Руха по воротам от Климчука: Трубин на месте. Де Дзерби решил добавить свежести в атаке заменами Мудрика на Соломона, Фернандо на Сикана и Марлоса на Педриньо. Последний, к слову, только восстановился от травмы. С каждой минутой градус напряжения рос, что демонстрировали наставники коллективов – обменявшись острыми словами, оба получили горчичник. Небольшой беспорядок был в центре поля, но уже между игроками команд.

Стоит отметить, что Шахтер не слишком торопился, разыгрывая мяч во второй трети. Иногда мяч оказывался в штрафной львовян, но до особой остроты не доходило. Рух делал ставку на контратаки, но оборона "горняков" отлично все съедала. Ближе к финальному свистку "горняки" окончательно осели на чужой половине поля, пытаясь насыщенную оборону преодолеть вертикальными передачами и ударами. Так, на 82-й минуте Соломон отважился на выстрел с левого края штрафной – мяч попал в штангу. На добивании игроки Шахтера пробили выше.

Но уже на 86-й Антонио показал Манору, как нужно забивать. Ему удался шедевральный удар из-за пределов штрафной. Сразу после этого эмоциональный Де Дзерби получил вторую желтую и ушел с поля. Это еще больше завело его подопечных, которые забили во второй раз. Тете после паса из глубины вышел один на один с Панькивым и пробил между ног. 2:0!

Шахтер на классе дожал Рух и набрал 38 зачетных баллов. Столько же и у Динамо, но киевляне остались первыми, опережая дончан по дополнительным показателям. Подопечные Роберто Де Дзерби с отличным настроением будут противостоять Интеру в 5-м туре Лиги чемпионов уже в среду, 24 ноября. Рух же с 13-ю очками осталось десятым.

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