"Тренер должен уметь выжимать максимум из своей команды и быстро анализировать, что произошло. Эмоции Де Дзерби объясняются тем, что он пытался завести своих подопечных, сделать так, чтобы проснулись абсолютно все.

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В поединке с Рухом все получилось, а как будет против Интера в Лиге чемпионов, увидим. Считаю, что поведение Де Дзерби – управленческое. Оно продумано и срежиссировано. Но проблема Шахтера сейчас – отсутствие центрфорварда. "Горнякам" не хватает игрока, который бы завершал атаки. Это влияет на всю команду. Поэтому тренер хочет добиться от своих игроков агрессивности, чтобы победу мог выгрызть каждый вне зависимости от амплуа", – сказал Санжар в комментарии Footboom.

Напомним, в матче против Руха Де Дзерби за чрезмерные эмоции увидел перед собой две желтые карточки и был удален. Леонид Кучук ограничился "горчичником".

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