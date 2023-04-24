"Это просто какой-то кошмар, иначе и не скажешь... Такое Классическое хочется забыть как можно быстрее. Такое впечатление, что обе команды, словно сговорившись, решили сделать одолжение, выйдя на поле, чтобы просто отбыть номер. Медленный темп, большое количество ошибок, а о чем-то креативном вообще не могло быть речи. Печально, ведь это играли соперники, которые не скрывают своих амбициозных планов с выступлениями как на всеукраинской, так и международной арене.

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Ничья – справедливый итог? Пожалуй, да, потому что на победу Динамо и Шахтер не наиграли. Знаете, то, что Динамо уже давно переживает не лучшие времена, ни для кого не секрет. Вот почему меня удивило, что даже против такого никакого Динамо Шахтер действовал с оглядкой на тылы, уступив в контроле мяча, что всегда было их "коньком".

По моему мнению, после возобновления чемпионата уровень игры "горняков" вызывает серьезное беспокойство, не следует забывать, что именно они имеют наибольшее представительство в национальной сборной Украины. Осечка Шахтера поможет возродить чемпионскую интригу? Вряд ли, потому что складывается впечатление, что главный преследователь донетчан СК Днепр-1 банально не хочет приложить усилия для покорения вершины.

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Хотя ради справедливости следует сказать, что в Днепре только идет становление боеспособной команды. Приходится констатировать, что, к сожалению, уровень отечественной Премьер-лиги – низкий, а чего стоят Шахтер и СК Днепр-1 в еврокубках, недавно наглядно продемонстрировали нидерландский Фейеноорд и кипрский АЕК.

На глазах деградирует некогда грозное Динамо, нет перспективной молодежи. И не стоит себя тешить иллюзиями: будет очень хорошо, если при нынешнем военном положении падение в украинском футболе вообще удастся остановить", – заметил Гецко в интервью Команда №1.

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